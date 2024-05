Groźby wobec słowackich polityków. Jest reakcja

Słowacja. Reakcja na groźby wobec polityków

Policja oświadczyła, że posty nawołujące do nienawiści i posty popierające działalność przestępczą będą nadal pieczołowicie badane. Zajmują się nimi wyspecjalizowane wydziały operacyjne policji i w zależności od ich charakteru są one przekazywane do wydziałów policji, które następnie prowadzą postępowanie.