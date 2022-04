Groźby wobec marszałka Grodzkiego. Decyzja prokuratury

Grodzki komentuje: sprawa potraktowana powierzchownie

- Z punktu widzenia potencjalnych możliwości poszukiwawczych to opinia jest kluczowa - mówi gazecie jeden ze śledczych. Mimo to śledztwo umorzono, choć DNA może pomóc w przyszłości znaleźć autora gróźb, jeśli np. popełni inne przestępstwo, a jego dane trafią do policyjnej bazy.