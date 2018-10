Groźba powodzi na północy. Ostrzeżenia IMGW

Silny wiatr wpycha wody rzek na Żuławach z powrotem w głąb lądu. Okolicom Elbląga zagrażają podtopienia wywołane przez tzw. cofkę. IMGW ostrzega, że poziom wody może sięgnąć stanów alarmowych.

Ostrzeżenie IMGW obowiązuje do poniedziałkowego wieczoru, ale może zostać przedłużone, bo deszcz i silny wiatr na Pomorzu utrzymają się co najmniej do środy.