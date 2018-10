Prognoza pogody na dziś - 29 października. Temperatury podzielą Polskę na pół

Różnice temperatur w poszczególnych zakątkach Polski mogą wynieść dziś aż 15 stopni. Zdecydowanie lepszą pogodą będą cieszyli się mieszkańcy południa kraju - tam będzie bardzo ciepło i słonecznie.

Zdecydowanie najcieplej będzie na Podkarpaciu i w Małopolsce, gdzie termometry pokażą aż 20 st. C. Znacznie chłodniej sza aura wystąpi na Podlasiu oraz na Warmii i Mazurach (5 st. C). W centrum kraju od 8 do 10 kresek.