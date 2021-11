Grodzki zdradził, co dalej z ustawą o ochronie granicy. Wspomniał też o Tusku

We wtorek senackie komisje praw człowieka, praworządności i petycji oraz samorządu terytorialnego i administracji państwowej dyskutowały nad rządową ustawą ws. ochrony granicy państwowej. Marszałek Tomasz Grodzki przekazał, że "prace są bardzo intensywne". Zwrócił jednak uwagę, że pojawiają się pewne wątpliwości, co do niektórych zapisów.