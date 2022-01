Grodzki o tragicznym bilansie COVID-19. "Pandemią zarządza małe grono antyszczepionkowców"

Do tej kwestii również odniósł się podczas wtorkowej konferencji marszałek Senatu Tomasz Grodzki. - Pandemią najwyraźniej zarządza małe, ale hałaśliwe grono antyszczepionkowców. Skoro kuratorzy PiS-owscy mówią, że to jest "eksperyment", skoro puszcza się wielokrotnie oko do antyszczepiokowców, skoro puszcza się pandemię wolno, żeby biegła swoim rytmem, to mamy dzisiaj rezultat, jaki mamy. 100 tysięcy zgonów - powiedział.