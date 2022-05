"Grodzki kłamie". Wiceszef MON odpowiada marszałkowi Senatu

Wiceszef MON o zarzutach Grodzkiego: kłamie

Wojciech Skurkiewicz we wtorek powiedział PAP, że sytuacja nie wyglądała tak, jak opisywał to Grodzki. - Nie jest prawdą, że nie mogliśmy skompletować załogi. To są absolutne bzdury, które nijak mają się do rzeczywistości, marszałek Grodzki kłamie - powiedział i dodał, że jest to "nieuprawnione szkalowanie wojska polskiego".