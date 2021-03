WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Grodzisk Mazowiecki. Miasto wprowadziło lokalny lockdown. "Nie było wyjścia" Liczba zakażeń na Mazowszu od wielu dni jest bardzo wysoka. W wielu powiatach notuje się rekordy zachorowań na koronawirusa. Zła sytuacja jest m.in. w Grodzisku Mazowieckim, gdzie przez wiele dni szybki wzrost zakażonych oznaczał, że powiat był drugi w kraju jeżeli chodzi o liczbę zakażeń. Władze miasta postanowiły działać szybko i wprowadziły lokalny lockdown. Zamknięte są basen, hale sportowe, boiska, kina czy biblioteki. – Te miejsca stały się, jak sądzimy, jednym z głównych źródeł transmisji wirusa, dlatego nie było innego wyjścia – mówi w rozmowie z nami burmistrz Grodziska Mazowieckiego, Grzegorz Benedykciński. Co na to mieszkańcy? Więcej w materiale wideo. Transkrypcja: coraz więcej zakażonych koronawirusem w Grodzisku Mazowieckim sytuacja jest to na tyle że burmistrz nie czekając na odgórne obostrzenia postanowił wprowadzić to lokalny nokdaun wystarczy spojrzeć na dane epidemiczne z ostatnich dni by stwierdzić że Grudziński plasuje się na górze stawki wśród powiatów których notuje się najwięcej zakażeń na 10000 mieszkańców ludzie przyjeżdżają odjeżdżają bo coś pracuje w Warszawie z mieszanie to jest jedno a drugie no może pociąg i tak dalej a ty tak te środki masz marszowego prawda transportu być może między innymi to sprawiło że sytuacja w mieście jest naprawdę trudna statystyką Z niepokojem przyglądają się władze miasta ponad tydzień znajdowaliśmy się na czołowym miejscu w województwie a w Polsce było to też pudło bo było to albo drugie albo trzecie miejsce i tak burmistrz podjął decyzję o czasowym zamknięciu basenu hali sportowej czy boisk te miejsca stały się jak sądzimy głównych źródeł transmisji wirusa w związku z powyższym nie było innego wyjścia Żeby ochronić zarówno szpital jaki ochronić się osoby które są najbardziej zagrożone w mieście od 5 nie działa też Ośrodek Kultury kino Czy choćby Biblioteka Publiczna Czekamy za te zmienię i jakie dzwonią czytelnicy oni czekają z utęsknieniem żeby biblioteka była otwarta w cieszymy się z tego w tej ograniczonej formie możemy wypożyczać ale to nie jest to co było jeszcze wcześniej przed pandemią zamknięte są także place zabaw gdzieś tam chodzisz na ten plac zabaw trochę się pobawić nie Ciepło się powoli robi więc fajnie by było gdyby jednak były otwarte jak przychodzą do domu to te starsze ludzie tego to to prędzej a tak to mi się wydaje że jest na razie jest dobrze jest ale zamknięte pomyliłem otwarte na nowo w najbliższym czasie nie będą mieszkańcy jednak do lokalnego Lock Down starają się podejść ze Zwycięzców nikt nie ocenia jak się nic nie stanie to można by powiedzieć A po co tak A jakby się miało coś stać to bardzo dobrze więc to jest strasznie względne tak a jak wiadomo Lepiej dmuchać zwłaszcza że z przestrzeganiem reżimu sanitarnego bywa to różnie się że jednak maseczka dla niektórych to jest chyba wrogie prawda Także no nie rozumieją nie działają wbrew twojemu władze miasta apelują o rozsądek lokalny Lock Down w Grodzisku Mazowieckim ma obowiązywać do 14 marca dla Wirtualnej Polski już Michalec