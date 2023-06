Greckie media: zaginięcie Anastazji to "śmiertelna zagadka"

Podejrzany chciał jechać do Włoch

We wtorek 13 czerwca 32-latek jest widziany na kamerach monitoringu, jak idzie do kantoru, gdzie wypłaca pieniądze, a stamtąd do biura podróży, gdzie kupił bilet do Włoch. Nie poinformował o tym fakcie przyjaciół, ani współlokatora - podaje dziennik Eleftheros Typos.