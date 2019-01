Grażyna Wolszczak jeździ Volvo z silnikiem diesla. Ale walczy ze smogiem

Walcząca ze smogiem Grażyna Wolszczak jeździ autem z silnikiem diesla. Od kwietnia ubiegłego roku jest ambasadorką Volvo. - To nowy diesel, który ma filtr cząstek stałych - mówi aktorka Wirtualnej Polsce. Przyznaje, że samochodu na stałe nie odstawi, ale co drugi dzień korzysta z metra.

- Jakość powietrza pozostawia wiele do życzenia. W ciągu 10 lat sprawa nabiera rozgłosu. Ja czuję się coraz bardziej osaczona. Moje podstawowe prawo, czyli wolność, została ograniczona. Muszę śledzić raporty o jakości powietrza. Mam stałe poczucie zagrożenia. Nikt nie może wyprzeć się, że smogu nie ma. Jest coraz gorzej. To już zostało udowodnione - mówiła w czwartek w sądzie Grażyna Wolszczak. Aktorka pozwała Skarb Państwa za niewystarczającą walkę ze smogiem. Wygrała. Skarb Państwa musi wpłacić 5 tys. złotych zadośćuczynienia na fundację Unicorn z Krakowa.

Aktorka, która "smogu się nie wypiera", jeździ samochodem z silnikiem diesla. To Volvo XC60 . Ambasadorem marki została 30 kwietnia 2018 roku i jest nim do dzisiaj.

Raz dieslem, raz metrem

Aktorka nie ukrywa, że używa tego właśnie auta. Sama mówi nam, żeby w tekście pojawił się także model samochodu. - To nowy diesel, który ma filtr cząstek stałych. Głównym problemem są te gruchoty, którym wycinają te filtry nieświadomi użytkownicy - mówi Wirtualnej Polsce Grażyna Wolszczak.

Pytana, czy w ramach walki ze smogiem zrezygnuje z jeżdżenia autem, odpowiada: - Ja z samochodu nie rezygnuję, ale ograniczam wyjeżdżanie z garażu. Parkowanie w mieście jest drogie i ma być droższe. Jestem za tym, żeby nie wjeżdżać do centrum Warszawy autem.

- Komunikacja w Warszawie jest fantastyczna. Można się nią poruszać sprawniej. Namawiam wszystkich do spróbowania. Ja też jeżdżę, najbardziej korzystam z metra. Przemieszczam sie tak praktycznie co drugi dzień. Jeśli coś jest nie na linii metra biorę taksówkę. Ecocara, czyli hybrydę - dodaje.

Wcześniej Citroen

"Grażyna Wolszczak wybrała dla siebie wersję Exclusive z dynamicznym i oszczędnym benzynowym silnikiem 1.6VTi. Citroën C3 Picasso aktorki jest wyposażony między innymi w My Way - wysokiej jakości zintegrowany system nawigacyjny, stanowiący szczególnie atrakcyjną cenowo ofertę w stosunku do innych przenośnych urządzeń nawigacyjnych. System ten wyróżnia się między innymi kolorowym 7-calowym ekranem, wbudowanym zestawem Bluetooth oraz syntezatorem głosu w siedmiu językach. Dodatkowo Pani Grażyna zdecydowała się na opcję Black Pack, na którą składają się obręcze kół ze stopów lekkich 17’’diamentowane z wnętrzem lakierowanym na czarno oraz lakierowanym na czarno wykończeniem zderzaków, przeszklony dach oraz relingi." - dodano. Informacja prasowa została opatrzona zdjęciami.