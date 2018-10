Grafik z Poznania zaprojektuje nową wersję godła

Aleksander Bąk, grafik z Poznania, narysuje polskie godło w kilku wersjach. Został wybrany przez zapytanie ofertowe skierowane do 11 podmiotów. Będzie to kosztowało ok. 100 tys. zł.

Ministerstwo Kultury pracuje nad nową ustawą o godle, barwach i hymnie, która obowiązuje od 1980 r. Powodem zmian są załączniki do niej, zawierające wzór godła i barw narodowych - informuje "Rzeczpospolita".

Resort kultury nie zdradza, jakie zmiany zostaną zrobione, enigmatycznie wyjaśnia, że chodzi o "dostowanie wzorów symboli do aktualnych technologii".

Z informacji uzyskanych przez gazetę wynika, że grafik ma stworzyć elektroniczną wersję przestrzenną godła, czyli plik, który będzie można powiększać i pomniejszać. Ma też powstać płaska wersja godła (bez cieniowania), oraz czarno-biała. Artysta ma także określić współrzędne barw narodowych pod kątem nadruku na różnych materiałach.

Będzie oczywiście bazował na wzorze z 1972 roku Zygmunta Kamińskiego, który obowiązuje obecnie. Wprowadzi jednak drobne zmiany. Skrzydła orła mają być lustrzanym odbiciem, w koronie pojawią się prześwity, a nogi orła staną się złote. Do tej pory w tym kolorze były tylko szpony.

Wykonawcę wybrano w ranmach zapytania ofertowego skierowanego do 11 podmiotów, a wartość zamówienia wynosi ok. 100 tys. zł.

Nie wiadomo, kiedy ustawa będzie gotowa, ale załączniki do niej mają powstać do końca tego roku.