Gowin o strajku nauczycieli: nie jesteśmy w stanie spełnić ich żądań

Wicepremier Jarosław Gowin podkreśla, że zdaje sobie sprawę z rosnącego zagrożenia strajkiem nauczycieli. Przyznaje jednak, że rząd nie jest w stanie spełnić ich oczekiwań finansowych.

- Nie jesteśmy w stanie spełnić oczekiwań, które formułują związki zawodowe. Mówią o 1 tys. zł dodatku do podstawy. To oznacza z dodatkami ok. 2 tysiące. W skali roku to ok. 17 mld. Takich pieniędzy nie ma w budżecie ani na ten, ani na przyszły rok - powiedział na antenie Radia Zet. - Zdajemy sobie sprawę, że z każdym dniem możliwość strajku jest większa. Natomiast odpowiedzialność za budżet, państwo i młode pokolenie skłania nas do mówienia "szanujemy oczekiwania nauczycieli, ale w tym roku nie stać nas na wyższe podwyżki" - dodał.