Gotowy na sylwestra. Poseł pokazał na wizji, co sobie przygotował

"W takim alkoholu może zawierać się metanol, czyli związek, który jest bardzo toksyczny i bardzo trujący. Dawka metanolu, która zagraża naszemu zdrowiu to zaledwie 4 ml, a dawka śmiertelna to 30 ml. Najgorsze w tym jest to, że alkohol metylowy w smaku i zapachu nie różni się niczym od etylowego, czyli tego przeznaczonego do spożycia. To rozróżnienie możliwe jest dopiero po badaniach laboratoryjnych" - przestrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.