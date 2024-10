Gotowość bojowa ośmiu brygad. Rozkaz Pjongjangu

Rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej Korei Północnej oświadczył, że dyrektywa przygotowawcza do operacji obejmowała rozkaz "przeniesienia ośmiu brygad artylerii w pełni uzbrojonych do poziomu gotowości wojennej do gotowości ogniowej do godziny 20:00 czasu lokalnego w niedzielę i wykonania różnych zadań związanych z bezpieczeństwem operacji".