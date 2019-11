Gorzów Wielkopolski. W nocy "małpki" już nie kupisz. "Brakuje miejsc na detoksie"

Radni Gorzowa Wielkopolskiego jednogłośnie poparli uchwałę dotyczącą zakazu sprzedaży alkoholu w nocy. Dwa tygodnie po publikacji jej zapisu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, mieszkańcy nie będą mogli już kupić napojów wyskokowych między godziną 23 a 6.

Gorzów Wielkopolski. Problem alkoholizmu wciąż rośnie

- Musimy reagować już teraz, bo problem narasta. W Gorzowie brakuje miejsc na detoksie, coraz więcej rodzin ma problem i zgłasza się do Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie na dostępne w mieście terapie. Alkoholizm nie jest wyłącznie problemem osoby pijącej, to tragedia całej rodziny - tłumaczył zebranym radny klubu Gorzów Plus Tomasz Manikowski.