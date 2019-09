Gorzów Wielkopolski. Podejrzewany o zabójstwo 26-latki zastrzelony pod Berlinem. "Polska policja zrobiłaby to samo"

Zabójstwo 26-letniej Kristiny V. w Gorzowie Wielkopolskim. Napastnik, Paweł R., został śmiertelnie postrzelony w okolicy Berlina przez lokalną policję. - Polska policja zachowałaby się tak samo - mówi WP insp. Marek Dyjasz, były szef policyjnego Wydziału Zabójstw.

- Tutaj wszelkiego rodzaju próby obezwładnienia, postrzelenia w nogę czy w miejsca, które nie spowodowałyby zgonu natychmiastowego, nie miałyby racji bytu. Policjanci strzelaliby tak, by pozbyć go życia. Tym bardziej, że już jedno krwawe zdarzenie z jego udziałem zostało odnotowane. Więc z jednej strony jest świadomość tego, że posiada broń palną. Z drugiej, że umie z niej korzystać. W obliczu tych faktów, kiedy taka osoba kieruje tę broń w czyjąkolwiek stronę, policjant nie ma wątpliwości w pozbawieniu go życia -

- Pewnie znajdą się tacy populiści, którzy stwierdzą, że można było próbować go obezwładnić. To wszystko pięknie wygląda tylko na filmach. A życie jest życiem - podsumowuje.

Gorzów Wielkopolski. Zabójstwo w pralni

Co dokładnie się wydarzyło? Do zdarzenia doszło w środę po południu. 26-latek wszedł do pralni przy ulicy Owczej w Gorzowie Wielkopolskim i strzelił do kobiety. Sekcja zwłok wykazała, że był to strzał w głowę.