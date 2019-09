Gorzów Wielkopolski. Obława na mordercę. "Został zastrzelony"

W jednej z gorzowskich pralni przemysłowych doszło w środę do śmiertelnego postrzelenia 26-letniej kobiety. Policja zorganizowała obławę na napastnika. "Paweł R. poniósł śmierć" - informuje teraz RMF FM.

Został zatrzymany przez funkcjonariuszy w okolicach Berlina. "Wysiadł z auta i skierował broń w kierunku niemieckich policjantów. Ci strzelili do mężczyzny. Paweł R. poniósł śmierć na miejscu" - czytamy.

Mieli jego rysopis

Do zdarzenia doszło w środę po południu. 26-latek wszedł do pralni przy ulicy Owczej w Gorzowie Wielkopolskim i strzelił do kobiety.