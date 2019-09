Gorzów Wielkopolski. Strzały w pralni. Znamy prawdopodobny motyw zbrodni

W jednej z pralni przemysłowych doszło w środę do zabójstwa 26-letniej Kristiny V.. Policja zorganizowała obławę na napastnika, Pawła R., który został śmiertelnie postrzelony w okolicy Berlina. Śledztwo ws. śmierci kobiety prowadzi Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim. Prawdopodobnie za morderstwem stały motywy związane z "życiem uczuciowym".

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Gorzów Wielkopolski. 26-latek wszedł do pralni przy ulicy Owczej w Gorzowie Wielkopolskim i strzelił do kobiety (Policja)

- Prokuratura prowadzi śledztwo ws. zabójstwa 26-letniej Kristiny - informuje Wirtualną Polskę prokurator Roman Witkowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim.

W środę, kiedy doszło do zdarzenia, na miejscu były wykonywane czynności przez prokuratorów. Przeprowadzono już również sekcję zwłok Kristiny V. - Wykazała, że przyczyną zgonu był postrzał w głowę, który spowodował liczne obrażenia tego organu skutkujące zgonem - przekazuje prok. Witkowski.

Dodał, że czynności procesowe dalej są wykonywane. - Przede wszystkim chodzi o to, by jednoznacznie potwierdzić, że osoba, która została postrzelona przez niemiecką policję, to sprawca zabójstwa dokonanego w Gorzowie Wielkopolskim. Niewątpliwie będzie konieczna współpraca międzynarodowa, czyli pozyskanie materiałów ze strony niemieckiej pochodzących z postępowania prowadzonego przez nich - tłumaczy.

Zobacz także: PiS podnosi płacę minimalną. Sikorski: niech podniosą ją do poziomu płac dwórek prezesa NBP

"Motyw uczuciowy"

Prokurator mówi, że w wyniku czynności procesowych, które zostały już wykonane, motyw nie jest ostatecznie i jednoznacznie potwierdzony i może być to utrudnione ze względu na to, że sprawca czynu najprawdopodobniej nie żyje. - Jednak ze wstępnych informacji, które zostały pozyskane, były to najprawdopodobniej motywy osobiste związane ze znajomością lub życiem uczuciowym - mówi prok. Witkowski.

Jak udało nam się ustalić, 26-letnia Kristina V. i jej rówieśnik Paweł R. znali się. Najprawdopodobniej byli parą.

Portal gorzowianin.com informuje, że 2 września Paweł R. został skazany karą grzywny w wysokości 500 zł za nękanie Kristiny V. Miał wysyłać jej natarczywe wiadomości na Facebooku.

Gorzów Wielkopolski. Zabójstwo w pralni

Do zdarzenia doszło w środę po południu. 26-latek wszedł do pralni przy ulicy Owczej w Gorzowie Wielkopolskim i strzelił do kobiety.

- Dobrze znał rozkład pomieszczeń. Po oddaniu strzału lub strzałów oddalił się z miejsca zdarzenia - mówił wcześniej Wirtualnej Polsce nadkom. Marcin Maludy, rzecznik prasowy lubuskiej policji.

Funkcjonariusze poinformowali nas, że mają wizerunek podejrzanego i niebawem go opublikują. Trwała obława. Ruszyły działania właściwie wszystkich policyjnych pionów. Na miejscu prowadzono dokładne oględziny z udziałem ekspertów z laboratorium kryminalistycznego oraz śledczych.

Policjanci informowali nas, że szczegóły sprawy przekazali też swoim kolegom z Niemiec. Ten trop okazał się słuszny. Około półtorej godziny później media obiegła informacja, że mężczyznę zatrzymano w okolicach Berlina. Swoim agresywnym działaniem zmusił policjantów do obrony. Został zastrzelony.