Gorzów Wielkopolski. 26-latek okradał kościoły. Został zatrzymany

Mężczyzna włamywał się do kościołów w Gorzowie Wielkopolskim. Spowodował straty na kilka tysięcy złotych. 26-latek usłyszał cztery zarzuty. Grozi mu nawet 10 lat pozbawienia wolności.

Mieszkaniec Gorzowa Wielkopolskiego włamywał się do kościołów w mieście. Jego celem były pieniądze ze skarbonek. By dostać się do środka wyłamywał drzwi i wybijał okna. Spowodował przez to kilka tysięcy złotych strat.