Gorzkie słowa prof. Maksymowicza pod adresem rządu PiS

Czy rząd PiS nie dopilnował Narodowego Programu Szczepień? - pytany był w programie "Tłit" Wirtualnej Polski prof. Wojciech Maksymowicz (Polska 2050). - Niestety tak. Sam Michał Dworczyk wykazywał dużo aktywności, energii młodzieńczej, starał się na początku. Nie raz z nim rozmawiałem i przestrzegałem, że początek jest wytłumaczalny: mała podaż szczepionek, więcej chętnych niż szczepień. Cały problem to było oddziaływanie społeczne. Tak jak PiS potrafi świetnie robić. Nie chce rozmawiać o podwyżkach cen energii, żywności, to pokazuje zboczeńców (chodzi o kontrowersyjną konferencję ministrów Kamińskiego i Błaszczaka - przyp. red.) i wszyscy tym żyją - odpowiedział. - Energia nie poszła na propagowanie słusznych działań prozdrowotnych. W ciągu pół roku od września do kwietnia zmarło 73 tys. ludzi. To hekatomba. Nie do pomyślenia - dodał Maksymowicz.