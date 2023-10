Gorzki finał brawurowej jazdy. 56-latek zebrał 256 punktów karnych

Kierujący pojazdem marki renault pędził po autostradzie i nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Zmusiło to policjantów z Grupy Speed do pościgu za osobówką najpierw trasą S7, a następnie ulicami Elbląga. Całe zdarzenie zarejestrował wideorejestrator zamontowany w radiowozie. Policja udostępniła te nagranie ku przestrodze i widać na nim, że kierowca najpierw nie dostosował się do prędkości 120 km/h, jadąc po autostradzie momentami nawet 176 km/h. To sprawiło, że funkcjonariusze zmuszeni byli interweniować, jednak mężczyzna nie reagował na sygnały radiowozu i zaczął popełniać kolejne wykroczenia drogowe. Jak przekazała policja, było ich łącznie 34, a oprócz tego kierujący renault doprowadził do dwóch kolizji. Po drugiej z nich wpadł w ręce funkcjonariuszy, którzy ukarali go dwoma mandatami po tysiąc złotych i 265 punktami karnymi, co skutkowało zabraniem prawa jazdy i skierowania sprawy do sądu. "Za kierownicą auta siedział 56-letni mieszkaniec Warszawy. Badanie policyjnym alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Okazało się, że w trakcie swojej bezmyślnej jazdy popełnił aż 34 wykroczenia, za które taryfikator przewiduje w sumie 265 punktów karnych. Jego prawo jazdy zostało zatrzymane, a za spowodowanie dwóch kolizji drogowych został już ukarany mandatami przez policjantów z Elbląga, z kolei z pozostałych wykroczeń mężczyzna będzie się tłumaczyć przed sądem" - brzmiało oświadczenie policji. W trakcie sprawy sądowej 56-latek odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, co traktowane jest jak przestępstwo, za które kodeks karny przewiduje karę nawet do 5 lat pozbawienia wolności.