Gorzka ocena pomysłu opozycji. "Źle to wróży obywatelom"

Włodzimierz Czarzasty z Lewicy na antenie RMF zapowiedział m.in. rotację stanowisk marszałka Sejmu, a także Senatu. Dodał, że już w piątek KO, Trzecia Droga i Lewica poformują o strukturze rządu i założeniach programowych, mimo że najbliższe posiedzenie Sejmu zapowiedziano na poniedziałek 13 listopada. Do tych informacji w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski odniosła się była szefowa Gabinetu Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Elżbieta Jakubiak. - Mnie to nie interesuje, czy będą mieli rotacyjnego marszałka, czy wymienialnego co pół roku (...) to jest ich odpowiedzialność za rządzenie - wskazała i dodała, że jej to się jednak nie podoba. - Marszałek Sejmu to jest druga osoba w państwie, to instytucja, która ma powagę - wyjaśniła. - Polska nie jest instytucją, tylko krajem - zaznaczyła i dodała, że Polacy oczekują aktualnie tego, aby były stabilne stanowiska. - Będą na nich ludzie, którzy biorą za to odpowiedzialność, a nie bawią się w rotacyjne gry partii politycznych - dodała. - Stanowisko marszałka, po prezydencie, jest najważniejszym stanowiskiem państwa - przypomniała Jakubiak i dodała, że ta funkcja nie powinna być traktowana jak "łup parlamentarny". - Jak jedna ze spółek, gdzie będziemy wybierać prezesa - mówiła rozmówczyni Patrycjusza Wyżgi. - Czarzasty mówi jeszcze o zrębach programu i o wymianach na stanowiskach marszałka Sejmu i Senatu. To jest żałosne, jaką będą politykę uprawiać względem USA, Niemiec i Europy. Zapowiadali zmiany, a opowiadają o zmianie stanowisk, czy formuły wyboru marszałka. Nie zbyt to dobrze wróży nam obywatelom - powiedziała była szefowa Gabinetu Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.