Gorzka ocena Andrzeja Dudy. "Poddanie się"

- Nie jest to smakowite zwycięstwo polityczne, wyborcze prezydenta Andrzeja Dudy - oceniła w programie "Tłit" prof. Ewa Marciniak z Uniwersytetu Warszawskiego. Podsumowując rok 2020 dla głowy państwa, zwróciła uwagę, że Duda "nie celebruje tego zwycięstwa". - Nie pokazuje, że dobrze się stało, że on wygrał wybory. Jest dzisiaj w cieniu wielkiej polityki, której kreatorem jest jednak ośrodek rządowy i partyjny a nie prezydencki. To wygląda tak, jakby to było poddanie się. Pierwsze miesiące pokazują, że Andrzej Duda nie ma planów politycznych. Nie smakuje mu to zwycięstwo tak jak mogłoby. To jest znacząca nieobecność - podsumowała.

