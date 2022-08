Gorszy sort? Dania przesiedla "niezachodnich" obywateli

Biedni i niespokojni

Tu jednak przyda się historyczna perspektywa. W 2018 r. centroprawicowy rząd Larsa Løkke Rasmussena wprowadził tzw. pakiet ustaw dla gett. W praktyce chodziło o przymusową asymilację odległych kulturowo imigrantów, na przykład poprzez zobowiązanie ich do posyłania dzieci do duńskich przedszkoli. W tym pakiecie była też zapowiedź likwidacji do 2030 r. dzielnic określonych mianem "gett" (było ich wówczas 28), głównie poprzez zmuszanie ich mieszkańców do wyprowadzki.