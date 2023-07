Górski nie gryzie się w język ws. Jaconia. "To chamstwo"

Górski: nieprzyjęcie przeprosin to chamstwo

W rozmowie z "Wprost" Górski powiedział, że początkowo myślał, że jest to "zwykłe nieporozumienie" i wszystko się dobrze skończy, bo Daukszewicz nie miał zamiaru nikogo obrazić. - To co powiedział, to moim zdaniem nie był żart, tylko tylko jakiś rodzaj postkomentarza do tego, co TVN pokazała na wizji - mówił.