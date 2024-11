Górale wiedzą, jaka będzie zima. Miś z Krupówek wskazał na detale

- Ja tak patrzę po przyrodzie. Po lasach i po jarzębinach. Jarzębina w tym roku wyjątkowo obficie obrodziła, aż gałęzie się gięły do ziemi. To wskazuje, że zima będzie wcześniej i zima będzie ostra - mówił Marek Zawadzki słynny Miś z Krupówek. Górale od wieków przewidują pogodę, obserwując przyrodę, a jarzębina jest jednym z ważnych wskaźników. Wierzą, że jeśli jarzębina obrodzi wyjątkowo obficie, może to oznaczać nadchodzącą ostrą zimę. Uważają, że drzewa „przygotowują” się na ciężkie warunki, produkując więcej owoców, by zwierzęta miały pożywienie. Reporter WP dowiedział się tego wszystkiego od prawdziwego Misia z Krupówek. Wśród górali z Zakopanego i okolic panuje przekonanie, że zbliża się udany, a zarazem długi sezon zimowy.