Gorący wieczór w Stanach. Ujawniono podsumowanie raportu Muellera

"Prezydent Donald Trump nie konspirował z Rosją podczas wyborów w 2016 roku" - tak wnioski można przeczytać w podsumowaniu śledztwa prowadzonego przez specjalnego prokuratora Roberta Muellera. Miał on wykazać związki pomiędzy kandydatem republikanów na prezydenta a rosyjskimi władzami.

Co na razie wiadomo

Zarówno prokurator generalny W. Barr, jak i jego zastępca Rod Rosenstein doszli do wniosku, że dowody zawarte w raporcie są "niewystarczające" do poparcia tezy o utrudnianiu pracy wymiaru sprawiedliwości przez Trumpa. Gdyby ten zarzut się potwierdził byłaby to formalna podstawa do impeachmentu, czyli usunięcia prezydenta z urzędu. "Chociaż raport ten nie stwierdza, że prezydent popełnił przestępstwo, to również nie oczyszcza go z zarzutów" - dodaje w liście do kongresmenów Barr.