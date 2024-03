Gorący dzień w Sejmie. Relacja na żywo

Posłowie mają zająć się przedstawionym przez Prezydium Sejmu projektem uchwały ws. nałożenia sankcji na import rosyjskiej i białoruskiej żywności i produktów rolnych do UE. "Wzywamy Komisję Europejską do przedłożenia propozycji nałożenia sankcji na import rosyjskiej i białoruskiej żywności i produktów rolnych do UE" - czytamy w projekcie uchwały.