Gorąco wokół Ukrainy. Biały Dom: Rosja może dokonać inwazji w każdej chwili

W ocenie byłego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego "polskie władze niestety nieco bagatelizowały to zagrożenie". - Teraz mam przekonanie, że to się może zmieni czy zmienia. Bo mówienie o tym, że nam w zasadzie nic nie zagraża, bo artykuł 5, NATO - to tak się łatwo mówi, ale to jest jednak stałe zagrożenie dla naszej ojczyzny - stwierdził Jerzy Buzek.