Gorąco wokół TVP. Dziennikarz Krzysztof Ziemiec zabrał głos

Spór o 2 mld zł

- To nie jest tak, jak mówiła pani marszałek, że te dochody z abonamentu rosną. One spadają i stąd ta cała rekompensata. (...) To nie jest tak, że to jest jakaś danina, którą rząd daje, bo jest sprzyjająca czy niesprzyjająca - podkreślił. I zwrócił uwagę, że jeżeli tych pieniędzy nie będzie, zagrożone będą transmisje uroczystości państwowych, których produkcja jest najdroższa.