Gorąco w Wenezueli. Dotarła pomoc humanitarna, zamieszki na granicy z Kolumbią

Do Wenezueli dotarły ciężarówki z pomocą humanitarną. Jednak ich przejazd został zablokowany. Na ulice wychodzą przeciwnicy i zwolennicy rządu prezydenta Nicolasa Maduro. To jednak nie wszystko. Polityk oświadczył, że jego rząd zerwał wszelkie relacje z Kolumbią.

Co więcej, doszło do zamieszek pomiędzy protestującymi Wenezuelczykami a siłami bezpieczeństwa. W Caracas na ulice wyszli zarówno zwolennicy reżimu, jak i opozycji. Ci drudzy wzywają od ponad tygodnia wojsko, by przeszło na jej stronę i wpuściło do kraju transporty z pomocą humanitarną. Przejazd jest zablokowany przez rozkaz Maduro. Według prezydenta Wenezueli zagraniczna pomoc jest "prowokacją i próbą obalenia jego rządu".