Gorąco w Sejmie. Michał Szczerba oskarża Łukasza Szumowskiego. Elżbieta Witek wyłącza mikrofon

Awantura w Sejmie. Elżbieta Witek wyłącza mikrofon Michałowi Szczerbie

- Politycznie minister zdrowia stąpa po polu minowym, a jego kariera musi się skończyć. Chcemy debaty o uczciwości i przejrzystości o jawności, również majątków polityków - dodał. Poseł PO chciał złożyć wniosek formalny, ale Elżbieta Witek go nie uznała i wyłączyła mu mikrofon. Marszałek Sejmu kilkukrotnie pytała polityka, czy go słyszy, ale ten kontynuował swój wywód.

Spięcie w Sejmie. Tomasz Gliński: reagujemy na oczywiste kłamstwa

- Reagujemy na oczywiste kłamstwa. To były niegodne zarzuty. Gdyby pan się orientował, to wiedziałby, że procedury w tych agencjach są transparentne, uczciwe, dostępne dla każdego. Państwa zachowanie nie jest cywilizowane - kontynuował minister kultury i dziedzictwa narodowego, ale znowu mu przerwano i kolejny raz musiała interweniować marszałek Sejmu.

Witek mówiła, że nie udzieliła innym głosu. "Trójka też nie ma głosu" - padło z sali. - Polacy to widzą i ocenią was na wyborach. Zależy wam na awanturach i kłamstwach. Wszyscy to widzą - mówił Gliński, po czym wrócił do sprawy ministra zdrowia. Zdążył jedynie powiedzieć, że "Łukasz Szumowski przeprowadził Polskę przez czas epidemii" i znowu musiał zrobić pauzę.