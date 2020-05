Wybory prezydenckie 2020. Sejm uchwalił ustawę PiS. "Maszynka do głosowania"

"Sejm ponownie ograniczony do roli maszynki do głosowania. I to w tak ważnej sprawie jak wybory prezydenckie. Woli porozumienia z opozycją brak" - stwierdziła po głosowaniu Małgorzata Kidawa-Błońska we wpisie w mediach społecznościowych. "PiS pogłębia chaos, by za wszelką cenę zachować władzę" - dodała kandydatka Platformy Obywatelskiej w wyborach prezydenckich.