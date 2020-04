Sejm. Klaudia Jachira tłumaczy, jak ciężko jest być w opozycji. "Jesteśmy beznadziejni"

W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Klaudia Jachira zwróciła się do swoich sympatyków. Słowa adresuje do tych wyborców, którzy są zniechęceni brakiem skuteczności polityków opozycji wobec działań partii Prawo i Sprawiedliwość.

- I jak by nie było, politycy odzwierciedlają społeczeństwo, przynajmniej w jakimś stopniu, więc jeśli jesteście na kogoś bardzo źli, to za trzy i pół roku ich po prostu nie wybierajcie - powiedziała. Z jej głosu przebija rozczarowanie. Wspomina, że poszła na spacer do lasu. Wyczerpał się limit złych informacji, które może przyjąć. Chętnie usłyszy od kogoś radę, co ma w swojej pracy robić lepiej.