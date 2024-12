Gorąco w Atenach. Przeciwnicy Asada wkroczyli do ambasady

To wydarzenie może mieć szerokie skutki dla geopolityki regionu, zwłaszcza w kontekście zaangażowania takich krajów jak Rosja czy Iran, które wspierały reżim al-Asada przez wiele lat. Zmiany w Syrii mogą również wpłynąć na równowagę sił w regionie Bliskiego Wschodu. Rebelia, która zmusiła dyktatora do ucieczki w nieznane miejsce, doprowadziła do uwolnienia więźniów politycznych, co jest symbolicznym końcem jego tyranii.