Wideo Najnowsze głosowanie + 2 sejmprawo i sprawiedliwość oprac. Piotr Białczyk 53 min. temu Gorąco na Wiejskiej. Elżbieta Witek zamyka 1. posiedzenie Sejmu. "Oszustwo" Posłowie opozycji twierdzą, że podczas posiedzenia Sejmu doszło złamania prawa. Na dowód publikują nagranie, podczas którego posłanka mówi:... Rozwiń To jest pani marszałek Szanowna pa … Rozwiń Transkrypcja: To jest pani marszałek Szanowna pani marszałek Nagranie które będzie Dowodem w tej sprawie dlatego że Stała się rzecz niebywała Niespotykana w tej izbie nawet przy waszych stan Czy jeżeli tak ma być uchwalony Prawo w Rzeczpospolitej Jeżeli w sytuacji kiedy Państwo przegrywać e głosowanie Pani Posłanka Mówi Przerwijmy Anuluj my głosowanie Przegramy A czy to Upadek Sejmu Rzeczpospolitej Można robić różne różne rzeczy ale to jest upadek same Nie można przerywać głosowania dlatego Że państwo możecie je przegrać Stała się rzecz niebywała pani marszałek I to nie chodzi Anulowanie Czy reasumpcja głosowania Tylko pani marszałek nie Puściła do ogłoszeń Wyników głosowania Nie ma regulaminowej możliwości Przerwania Kochanie proszę bardzo dziękuję panie pośle zgodnie z regulaminem 40 Daliśmy porządek dzienny pierwszego posiedzenia sejmu Rzeczypospolitej Polskiej info Nikt się nie zgłosił do oświadczenia bokserskiego Zakończyliśmy informacje o wpływie interpelacji i zapytań oraz odpowiedzi na nie do Serca Jezusa Informacji na tym kończymy pierwsze posiedzenie sejmu Rzeczypospolitej Polski protokół posiedzenia będzie Do przejrzenia przykleja się po same Informacje o terminie i porządku Z1 drugiego posiedzenia sejmu Zostanie panią parą posągi doręczona zamykam posiedzenie Teraz żelazko