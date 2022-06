Gorąco na linii Rosja-Kazachstan. "Putin słyszy groźne pomruki z Chin"

- Nie po to Putin zmobilizował siły z tamtych rejonów, by teraz otwierać drugi front wojny w Kazachstanie. Głównym hamulcowym takiego scenariusza są Chiny. Skoro wpłynęły na przesunięcie daty rozpoczęcia inwazji po zakończeniu igrzysk olimpijskich w oddalonej od nich tysiące kilometrów Ukrainie, to pozwoliłyby na konflikt obok swojej granicy? Spotkałoby się to z realnymi groźbami ze strony Chin. Pekin miałby wtedy kłopot z dostawami surowców energetycznych, byłoby to uderzenie w chińską gospodarkę – ocenia Mariusz Marszałkowski.