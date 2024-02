Gorące spięcie w studiu WP. "Jestem zażenowany"

W piątek w programie "Tłit" Wirtualnej Polski doszło do spięcia między prowadzącym Michałem Wróblewskim a Marcinem Horałą. Gospodarz zapytał o reakcje Horały na słowa Jarosława Kaczyńskiego o zabójstwach politycznych. - Mam wrażenie, że pan sam jest w pewnym sensie zażenowany tym, co mówi lider Prawa i Sprawiedliwości - stwierdził Wróblewski. Po tych słowach w studiu zrobiło się nerwowo.- Ja bardzo nie lubię takiej metody dziennikarskiej (…), newsa o tym, co ktoś powiedział. Ktoś coś powie, potem drugi polityk powie, co tamten powiedział - odparł mu Horała. Prowadzący skwitował wypowiedź, że sam jest zażenowany, kiedy musi pytać polityków PiS, czy nowa władza jest gotowa do zabójstw politycznych.