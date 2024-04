Gorące lato. Jest już prognoza na całe wakacje

W czwartek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko na północy okresami duże i po południu na Wybrzeżu niewykluczony słaby deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 st. C na północy do 19 st. C na południowym wschodzie; nad samym morzem około 13 st. C. Wiatr powieje słaby, w północnej połowie kraju chwilami umiarkowany i porywisty, nad morzem okresami także dość silny i w porywach do 55 km/h, na ogół południowo-zachodni i zachodni, tylko na południu kraju zmienny z przewagą kierunków północnych.