Gorąca dyskusja w TVP Info. "To wystąpienie było beznadziejne"

Nie milkną komentarze po piątkowym wystąpieniu Donalda Tuska. Emocje związane z przemową przewodniczącego Rady Europejskiej i jego przedmówcą były żywe również w TVP Info. Minister Joachim Brudziński przekonywał, że był to popis "cyrku cyrkowca".

- O to chodziło urbanoidalno-palikotowym supporterom, byśmy dużej wagi do tego nie przywiązywali. To rozpisany scenariusz na to, że ten, kto ma reprezentować wszystkie kraje Unii, ma być osią sporu w Polsce. Mamy opozycję totalną, mamy walkę ulicą i zagranicą. Dziś jest kwintesencją opozycji totalnej - powiedział w TVP Info Joachim Brudziński.