Google i Facebook z ogromnymi karami w Rosji. "Nie usunęli treści"

We wtorek uznano, że Google jest winne popełnienia trzech przestępstw. Za każde z nich ma zapłacić 2 miliony rubli. Zarzuty dotyczą postów, które według sędziów zachęcały nieletnich do przyłączenia się do mających miejsce w styczniu protestów, gdy ludzie w całej Rosji wyszli na ulice, by wesprzeć kremlowskiego krytyka Aleksieja Nawalnego po tym, jak został zatrzymany.