Godziny dla seniorów. To warto wiedzieć

Godziny dla seniorów zostały ponownie wprowadzone 15 października. W przeciwieństwie jednak do tych, jakie pamiętamy jeszcze z początków pandemii koronawirusa, tym razem rząd zastosował jednak pewne zmiany.

Nie zmieniły się same godziny dla seniorów. Tak jak i wiosną, tak i teraz obowiązują od 10:00 do 12:00. Niemniej tym razem funkcjonują tylko w dni powszednie, od poniedziałku do piątku.