Godziny dla seniorów. Sklepy kuszą promocjami

Godziny dla seniorów to czas w ciągu dnia, gdy zakupy mogą robić tylko osoby, które skończyły 60. rok życia. Wprowadzono je ponownie w połowie października, by osoby starsze mogły bezpiecznie zrobić zakupy , bez dodatkowego zagrożenia zakażeniem koronawirusem od innych.

Godziny dla seniorów to 2 godziny w ciągu dnia - od 10:00 do 12:00. Dotyczą one placówek handlowych, gdzie można kupić produkty spożywcze, środki czystości, kosmetyki i farmaceutyki, a także placówek pocztowych.