Godziny dla seniorów. Kto może zrobić zakupy?

Godziny dla seniorów. Kto może robić zakupy?

Według statystyk, koronawirus stwarza największe zagrożenie dla osób najstarszych. Rząd apeluje do seniorów, by ci zostali w domach, co ma ich uchronić przed zakażeniem. Nadal obowiązują godziny dla seniorów. To oznacza, że w każdy dzień powszedni, w godzinach od 10 do 12, sklepy otwarte są tylko dla osób powyżej 60. roku życia. Seniorzy mogą robić zakupy przez cały dzień, ale wtedy sklepy są dostępne jedynie dla nich. To ma ich uchronić przed zakażeniem.