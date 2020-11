"Hejterzy nie są bezkarni”. Obławy w Niemczech i sześciu innych krajach

Policja Niemiec i sześciu innych krajów Europy przeprowadziła obławy w mieszkaniach osób podejrzanych o rozpowszechnianie mowy nienawiści w sieci. Jak poinformował we wtorek (3.11.2020) Federalny Urząd Kryminalny (BKA) w Wiesbaden, z inicjatywy Niemiec po raz pierwszy w akcji "Dzień przeciwko nienawiści i nagonce w internecie” uczestniczyły także: Francja, Włochy, Wielka Brytania, Czechy, Grecja i Norwegia.

"Policja i wymiar sprawiedliwości jasno sygnalizują: nienawiść i nagonka nie są drobnym wykroczeniem, tylko zagrożeniem dla demokracji” - powiedział bawarski minister sprawiedliwości Georg Eisenreich (CSU). Podżeganie mas może pociągnąć za sobą grzywny w wysokości do czterech średnich pensji. Recydywistom grozi nawet kara pozbawienia wolności. Administratorów sieci społecznościowych należy w jeszcze większym stopniu zobowiązać na przykład do tego, by bezwarunkowo odpowiadali na zapytania organów ścigania.