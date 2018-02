Godek czeka na ruch PiS. "To najważniejszy projekt obywatelski"

Kaja Godek, inicjatorka projektu "Zatrzymaj aborcję" ma żal do PiS. Sejm nie odrzucił go, ale debaty jak nie było, tak nie ma. – Komisja obraduje nt. pomocy socjalnej m.in. dla osób niepełnosprawnych. Równocześnie lekceważy fakt, że co osiem godzin w szpitalach zabija się osoby niepełnosprawne – żaliła się w Telewizji Trwam.



Szefowa Fundacji "Życie i Rodzina" krótko cieszyła się triumfem nad Barbarą Nowacką i jej "Ratujmy kobiety". Mimo że minęło dopiero kilka tygodni od decyzji posłów, Godek ma żal do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. – Nie ma ustalonego terminu. Przed tygodniem przewodnicząca tej komisji Beata Mazurek stwierdziła, że nie ma tego projektu w planie pracy na najbliższe pół roku – powiedziała. I nie kryje swojego oburzenia.