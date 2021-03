Godek chce obcięcia finansów dla galerii sztuki. "To próba cenzury"

Kaja Godek chce cenzury galerii sztuki i fundacji w Lublinie. "To próba cenzury"

To jednak niejedyne inicjatywy Fundacji Życie i Rodzina. Kaja Godek chce także obcięcia finansów dla stowarzyszenia Homo Faber i Fundacji Her Story. Zdaniem Godek "promują" one "aborcję i ideologię LGBT". W rzeczywistości Homo Faber jest stowarzyszeniem przeciwdziałającym dyskryminacji mniejszości, podobnie jak Her Story.