Kaja Godek wygrywa z OMZRiK. Chodzi o słowa o LGBT

Kaja Godek wygrywa w sądzie z Ośrodkiem Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych

Rydzyk skarży się na limity w kościołach, mówi o "orgiach satanistycznych". Wiceminister odpowiada

Kaja Godek wygrywa w sądzie. Powodem słowa o LGBT

- Walka z pedofilią w Kościele i w każdym środowisku, to musi być przede wszystkim ograniczenie wpływu homolobby i tego nie robi żadna siła polityczna dzisiaj w Polsce. Dlatego, że to pederastia jest wstępem do pedofilii i to pokazuje film braci Sekielskich - mówiła w 2019 roku Kaja Godek.