Kaja Godek o wyroku ws. Matki Boskiej i tęczy. "Z podręcznika lewackiej nowomowy"

Płock. Proces za nalepki z wizerunkiem Maryi z tęczową aureolą

- Czy w ocenie sądu był to akt prowokacyjny? Tak. Celem było nagłośnienie problemu (...) Tu powstaje pytanie: czy ta kontrowersyjna forma wypowiedzi nie miała na celu wniesienia do debaty publicznej ważnego problemu? Zdaje się, że ta rozprawa i tak szerokie zainteresowanie procesem jest odpowiedzią na to pytanie. (...) W katechizmie Kościoła katolickiego nie znajduje się zapis wykluczający osoby nieheteronormatywne. Znajduje się tam miłość, wzajemny szacunek i zrozumienie - powiedziała sędzia Sądu Rejonowego w Płocku, uzasadniając wtorkowy wyrok.