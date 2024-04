Gnojowica na schodach. "Gnój, jaki zostawił nam PiS"

- To jest gnój, jaki musimy posprzątać po PiS-ie, to jest gnój, jaki zostawił nam PiS po swoich ośmiu latach rządów – powiedział Krzysztof Hetman. W swoim przemówieniu zachęcił odbiorców do głosowania na Trzecią Drogę w nadchodzących wyborach samorządowych. - Jeśli nie chcecie takiego gnoju w samorządach - argumentował.